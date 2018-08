Ospedaletti. Sabato sera si è disputata la prima serata del Torneo dei Commercianti di Ospedaletti, organizzato dal Giovanni Volley.

Nella persona del suo presidente Franca Di Pietrantonio, la società porge un grazie immenso a Umberto Germinale e Caterina Cereghetti che sono intervenuti come delegazione del Comune di Ospedaletti. L’assessore Germinale ha dato inizio alla manifestazioni con un discorso commemorativo per la triste giornata di Lutto Nazionale, seguito con un minuto si silenzio in forma di rispetto.

Domenica sera si è svolta la seconda giornata con le semi e le finali. Le squadre aderenti al torneo sono:

Maiano Team di Simona Paoloni Maiano Il Chiostro di Franca di Franca Di Pietrantonio Bocciofila Lanteri/Torte di Magica Trilli Lina Scalzi sara Cimiotti Bagni Sirena Stefano Rambaldi Bagni Scogliera Silvia Ferrandini 99 di Restelli Claudio Restelli, Arcobaleno Monica Barones Lucilla Sierchio, Bagni Mirage di Claudia Sigismondi, Golfo Ospedaletti di Salvatore La Mura, Nuova Immagine di Caterina Peretti, Conad Ospedaletti Ambra Compagnani.

Il San Giovanni Volley ringrazia gli sponsor che hanno danno la possibilità di creare questa manifestazione e le attività che hanno aderito per renderla possibile: Baixarico’ di Paola Masseglia Gabriele De Flaviis

Alimentari Maiano di Simona Paoloni Maiano, Bagni Mirage di Claudia Sigismondi Cartoleria Arcobaleno di Lucilla Sierchio e Monica Barone Parafafarmacia di Debora Vaggi e Alessandro Goso Angolo di Betta, 99 nine di Claudio Restelli Golfo di Napoli di Salvatore La Mura Il massaggio di Fabio Marini IMPRESA Edile Assogna di Paolo ASSOGNA Edicola Alessandro di Alessandro Fermini Bar Non Solo caffè di Pisano Ivan Flavia Bergamin Oreficeria Bottillo Pasticceria San Giovanni.

Le squadre sul podio sono state:

Primi classificati

Il Chiosco DI Franca con Marica Giorgia Alfredo Fabio Erica e Michele (Alfredo ha ricevuto il premio come miglior giocatore del torneo)

Secondo classificato

Alimentari Maiano con Arianna Daniele Alessandro Edoardo Matteo e Stefano (Alessandro ha ricevuto il premio come giocatore più richiesto dai commercianti )

Terzi classificati

Pizzeria Golfo di Napoli con Davide LUCA Andrea Miriam e Sara (Sara ha ricevuto premio x miglio palleggio e Andrea come miglior schiacciatore)

A seguire Bagni Sirena con un ottimo 4 posto e 1 del loro girone hanno avuto un premio per la squadra più ordinata e Sabrina come miglior ricezione. Bocciofila Lanteri e Torte di Trilli si sono aggiunti in 5 posto con in campo le ragazze più giovani 11 anni Giada e Vittoria e Paolo il più maturo.

Sono stati dati numerosi i premi donati dalle attività. Sono stati premiati Ileana come migliore giocatrice donna, le squadre con le divise più creative fatte artigianalmente ai Bagni Mirage e Cartoleria Arcobaleno, sono stati inoltre dati molti altri premi un po’ per tutti. La serata si è svolta con l’aiuto di Giacomo che ha fatto le cronache delle partite.

Un’idea nata per unire il paese in due serate di sport e amicizia coinvolgendo i ragazzi di Ospedaletti e i turisti

sperando di esserci riusciti il San Giovanni Volley ringrazia tutti e spera di rivedere tutti il prossimo anno.