Il centrale del Ventimiglia Peirano classe ’91 in prestito al Pro Dronero

Ventimiglia. Loris Peirano, classe 2001, centrale della prima squadra granata nella scorsa stagione, passa alla Pro Dronero, compagine cuneese di serie D. Nei giorni scorsi il Ventimiglia Calcio e la società piemontese hanno concordato un prestito annuale e da qualche giorno il calciatore, nato a Novi Ligure ma residente a Pigna, ha cominciato la preparazione con la prima squadra del Basso Piemonte.

Nato calcisticamente a Camporosso e poi passato alla giovanili del Ventimiglia, Peirano si è subito distinto per un grande senso della posizione, per l’abilità nell’adottare le indicazione degli allenatori, per la capacità nel contrastare gli “assalti” avversari senza mai perdere la testa. Lo scorso anno mister Caverzan lo ha voluto in Eccellenza, concedendogli ampio spazio e visibilità.

Per il vivaio del Ventimiglia Calcio si tratta di un altro successo. Come ama ripetere il direttore sportivo Nicola Veneziano «per noi è sempre un onore portare un ragazzo in una categoria superiore».