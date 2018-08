Crollo ponte Morandi, il Casinò di Sanremo annulla lo spettacolo di Anna Maria Barbera

Sanremo. In segno di partecipazione al lutto nazionale, nella giornata delle esequie per le vittime dell’immane tragedia del crollo del ponte Morandi, in linea con l’amministrazione comunale, Casinò Spa ha annullato, dopo il concerto del 14 agosto di Nino Frassica, anche l’esibizione di Anna Maria Barbera, programmata per domani, 18 agosto. Lo spettacolo verrà riproposto il 20 ottobre.

Rimarranno aperte, sino alle 4, le sale e il Roof Garden del Casinò per accogliere gli ospiti, i visitatori e i tanti turisti, che soggiornano nella Riviera dei fiori.

Casinò Spa si unisce al cordoglio nazionale, partecipando le più sentite condoglianze alle famiglie sconvolte da questo tragico evento, che ha colpito dolorosamente tutto il nostro Paese.