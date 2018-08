Imperia. Importante riunione, ieri sera, presso la sede sociale del “Roma club Imperia Francesco Totti” sita al “Baretto” in via Felice Cascione n° 98 ad Imperia.

E’ stata l’occasione per consegnare le tessere del Club agli associati e per presentare i programmi e le finalità presenti e future del “Roma club Imperia Francesco Totti” non solo in tema calcistico ma anche relative al contesto sociale della nostra provincia.

Ospite d’eccezione, il Primo cittadino di Imperia e noto tifoso giallorosso, Claudio Scajola, che è stato insignito della carica di Presidente del Club.

Claudio Scajola ci ha raccontato questo aneddoto: divenne romanista perché il padre, nativo di Frascati, arrivato nel 1953 ad Imperia, e presa la carica di sindaco della nostra città, aveva conosciuto e fatto arrivare quì in Riviera “Il fornaretto” Amedeo Amadei, uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi, nato a Frascati nel 1921 e morto nel 2013, centravanti del primo scudetto della Roma 1941-42, attaccante della Nazionale e il più giovane a segnare ed esordire in serie A.

Claudio Scajola, con grande stupore, ebbe modo di incontrarlo a Roma quando era Ministro a Roma e di conoscerlo nel 2000 in occasione della cittadinanza onoraria conferita nella cittadina dei Castelli Romani.

Inoltre, sono state gettate le basi per l’organizzazione della trasferta a Torino, in programma domenica 28 agosto alle ore 18.00 contro i granata allo stadio “Grande Torino”.