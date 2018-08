IAT Imperia, due giovani studentesse per aumentare l’accoglienza dei turisti

Imperia. Due giovani studentesse dell’Istituto Superiore “G. Ruffini” per far crescere i servizi dello IAT di Imperia. In virtù di una convenzione per l’alternanza scuola-lavoro stipulata con il Comune di Imperia, le due ragazze, classe 2002, supporteranno per gran parte dell’orario di apertura gli addetti sul fronte dell’accoglienza turistica e, soprattutto, della comunicazione in lingua straniera. La collaborazione avrà durata fino al 4 settembre.

“Credo che la presenza di queste giovani allieve rappresenterà un valore aggiunto per lo IAT”, sottolinea l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero. “Da questa esperienza tutti trarranno certamente beneficio, sia le ragazze, che potranno cimentarsi sul campo, sia gli addetti, che avranno un valido supporto. Un particolare ringraziamento va a chi ha agevolato e reso possibile, in tempi davvero rapidi, questo progetto”.

“Si tratta di una collaborazione molto interessante, di cui beneficeranno a pieno i nostri turisti”, afferma l’assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio. “Com’è noto, lo IAT è gestito in economia e con risorse interne dell’Ente, che, pur non avendo una formazione specifica in materia di accoglienza turistica, hanno dimostrato sul campo grande impegno. L’affiancamento di queste due giovani e brillanti studentesse non potrà che far crescere la qualità dell’offerta rivolta ai turisti”.