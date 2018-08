I piloti sanremesi Kevin Liguori, Vinicio Liguori e Danilo Laura presenti al 2° Milano Rally Show

Tra i viali oramai solitari del pluripremiato Expo 2015, sabato e domenica 28 – 29 Luglio si è svolto il 2° Milano Rally Show, ma questa volta, a sfrecciare sul circuito allestito all’interno delle zone Expo, erano presenti anche le Legends Cars con i nostri piloti sanremesi: Kevin Liguori, Vinicio Liguori e Danilo Laura, titolare Sistel Telecomunicazioni.

Ad ammaliare i 6000 spettatori giunti tra sabato e domenica ci hanno pensato le simpatiche ma molto feroci Legends Cars, ospiti Clou di questo grande evento nel sua seconda apparizione.

Reti come SportMediaset, Raisport e Sky hanno seguito l’evento in toto a partire dalle prove libere del sabato mattina.

Per rendere il tutto ancora più accattivante, l’organizzazione dell’evento ha deciso di trasformare una semplice dimostrazione delle Legends, in una vera e propria gara cronometrata, proprio come le circa 200 auto da rally presenti nel capoluogo Lombardo in occasione del rally.

Ovviamente la famiglia Liguori non ha mollato l’osso neanche in questo semplice evento. Abituati dai go kart, in cui i circuiti cittadini, stretti e nervosi, erano pane quotidiano, hanno iniziato a staccare giri veloci quasi migliori delle auto da rally, distanziandosi così da tutti gli altri piloti presenti in categoria.

“Difficilissimo, ma divertentissimo” – commenta Danilo Laura- questa mi mancava, stretto ed insidioso, punti da freno a mano in cui devi girare di Potenza non essendone muniti, ma bello veramente, bisognerebbe fare più spesso questi circuiti!”

Prossimo appuntamento 9 settembre sul circuito di Cervesina per il 5° Round del Trofeo Legends Car Italia 2018.