I Milan Club Taggia Arma “Matteo Bolla” e Bordighera “Raso Silvana” si preparano per la nuova stagione

Bordighera. Una nuova stagione è alle porte ed i due Milan Club stanno lavorando per farsi trovare pronti. Dopo l’exploit della stagione appena passata (con la Sezione di Bordighera che era ancora soltanto una costola del Club di Taggia) i due Milan Club stanno lavorando da un paio di giorni per portare avanti quello che è stato fatto partire la scorsa stagione ed offrire il migliore servizio alla maggior parte dei Rossoneri del Ponente che fanno parte di queste due grandi famiglie.

Identico il pensiero dei due presidenti Ivan Di Giorno (Milan Club Taggia Arma “Matteo Bolla”) e Fabio Quaranta (Milan Club Bordighera “Raso Silvana”): ” Vogliamo continuare sulla linea dell’anno scorso, la stagione del Milan non è stata delle migliori ma la stagione del Milan Club Taggia Arma (con l’allora Sez. Bordighera) è stata un qualcosa di unico ed inimitabile e siamo davvero entusiasti per la nuova stagione che sta per iniziare con tanta voglia di fare ancora meglio della stagione passata, forza Milan sempre”.