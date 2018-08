Limone. Un tempo strada trafficata dai viandanti liguri e piemontesi che si scambiavano i prodotti (carni e formaggi dai mercanti piemontesi in cambio di olio di oliva e sale per essiccare dai mercanti liguri), oggi la via del sale non è più solo un percorso di evocazione storica, ma un vero e proprio paesaggio noto visitato e vissuto, una delle antiche vie più fotografate e ricordate.

Il motivo? L’unicità del percorso immerso in panorami naturalistici integri attraverso il quale ci si immerge nel passato, ritrovando cultura, tradizioni e amore per la montagna. Oggi la via del sale si può percorrere a piedi, a cavallo, in bicicletta, in moto, in auto e la si può percorrere imboccandola da più punti a seconda di dove ci si trova o dalla propria condizione fisica o dal tempo che si ha a disposizione.

La sensibilità, l’amore e la passione degli amministratori, dei privati e delle associazioni fanno di Limone Piemonte e del suo territorio un’autentica “chicca” da visitare e da vivere; se d’inverno qui trovano il meglio gli sportivi appassionati dello sci, è d’estate che anche i più pigri possono apprezzare appieno il valore di una vacanza in alta quota. La via del sale è una delle attrazioni più affascinanti di un’offerta turistica e di servizi molto ampia che ha pochi eguali tra i territori di montagna non per nulla gli operatori turistici hanno investito molto su di essa.

Il Grand Hotel Principe e il Limone Palace Aparthotel da sempre collaborano con gli artefici di questo successo non solo cercando di perfezionare ad ogni stagione i servizi alberghieri e ristorativi, ma anche offrendo agli ospiti la possibilità di conoscere l’antica via del sale e la sentieristica ad essa collegata.

Sui siti web dedicati delle due strutture esiste un’apposita sezione dedicata alla via del sale (con cartina del tracciato e regolamento di accesso) e per gli ospiti non mancano tra i servizi offerti dagli hotel la possibilità del noleggio di mountain bike o del garage riservato al deposito delle bici e delle moto.

L’ospitalità è essenzialmente accoglienza e passione per il lavoro. Gli ospiti del Grand Hotel Principe e del Limone Palace sono infatti affezionati clienti perché crediamo apprezzino la dedizione con la quale offriamo i nostri servizi” commentano i direttori.

“Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando” (Albert Einstein) non pensiamoci dunque troppo rimandando i nostri progetti e le possibilità di scoprire luoghi incantevoli e alberghi da sogno: cogliamo l’occasione di questa calda estate per trascorrere una bellissima vacanza a Limone e per percorrere la splendida via del sale!