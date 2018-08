Gp d’Italia 2018, il monegasco Charles Leclerc si esibisce al “F1 Milan Festival”

Monaco. Il monegasco Charles Leclerc, in occasione del Gp d’Italia 2018 di Formula 1 che si terrà il 2 settembre a Monza, ha partecipato ieri a Milano all’evento “F1 Milan Festival“.

Manifestazione organizzata dalla società statunitense Liberty Media, che gestisce il campionato di Formula 1, per coinvolgere gli amanti della disciplina anche all’infuori dei circuiti. Il giovane pilota si è presentato ed “esibito” su un circuito cittadino che ha costeggiato la Darsena, in zona Navigli, dando ai fan l’opportunità unica di vederlo in azione da vicino sulle strade del centro di Milano.

“E’ stato divertente, per me era la prima volta che facevo uno show così – ha commentato il pilota dell’Alfa Romeo-Sauber – Sentire questo rumore è sempre incredibile. Questo fine settimana darò il cento per cento”. La “gara” a colpi di donuts è stata preceduta da una sfilata di auto storiche.