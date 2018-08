Gli impegni per il weekend dell’onorevole Flavio Di Muro in provincia di Imperia

Imperia. L’onorevole della Lega Flavio Di Muro parteciperà ad alcuni eventi che si svolgeranno il prossimo weekend in provincia di Imperia. Un modo per avvicinare la politica nazionale al territorio e un’occasione per recepire le istanze dei cittadini.

L’ on. Di Muro sarà presente venerdì sera 24 agosto a Ventimiglia per “Una Notte ai Giardini Hambury” organizzato dall’associazione Ventimiglia Viva.

Sabato 25 agosto alle 16.30 sarà alla Croce Verde Intemelia per la donazione di una nuova barella in memoria di Luca Maiolino. Alle 21.30 parteciperà, assieme al Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Piana alla Notte Bianca di Porto Maurizio organizzata dal locale Consorzio dei commercianti.

Domenica mattina 26 agosto in occasione dei festeggiamenti patronali di Ventimiglia sarà presente alla messa in Cattedrale e successivamente alla cerimonia di consegna del “San Segundin d’Argentu” al dott. Sergio Pallanca“.