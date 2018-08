Gli allievi 2002 della Sanremese sfidano la prima squadra

Sanremo. Amichevole in famiglia domenica 5 agosto per la Sanremese. Alle 17, sul campo di Ormea, la prima squadra affronterà gli Allievi 2002, allenati in questa stagione da Gianni Brancatisano che, nelle ultime partite della stagione 2017/2018, fece da “secondo” proprio al mister Alessandro Lupo.

Per i giovani biancoazzurri, si tratterà della prima uscita del precampionato, mentre la prima squadra potrà approfittare di questo test per continuare ad affinare i meccanismi in vista del campionato di Serie D che avrà inizio il 2

settembre.