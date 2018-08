Imperia. Scrive Giovanni Barbagallo.

“Quest’oggi ho ricevuto la risposta scritta alla mia interrogazione a risposta immediata successivamente trasformata in interrogazione a risposta scritta nella quale ho chiesto alla Giunta Regionale quali azioni intendesse intraprendere, stante lo spostamento ferroviario a monte nel Comune di Imperia ed in ottemperanza alla normativa vigente in merito all’inquinamento acustico, affinchè venissero implementate nel nostro Comune, per la tratta autostradale di competenza di Autostrada dei fiori S.p.a, l’installazione delle barriere fonoassorbenti o antirumore.

La risposta pervenutami in data odierna ha sottolineato come nel mese di luglio Autostrada dei Fiori S.p.a abbia trasmesso agli uffici regionali il Piano di Azione destinato alla gestione dei problemi derivanti dall’inquinamento acustico e i relativi effetti, mentre in merito alla modifica del tracciato ferroviario nel Comune di Imperia con consueguente avvicinamento all’infrastruttura autostradale, Autostrada dei Fiori S.p.a ha trasmesso agli uffici regionali competenti la documentazione relativa che sarà oggetto di una valutazione. Vigilerò affinchè la pratica segua l’iter previsto e affinchè si possa porre rimedio al crescente inquinamento acustico soprattutto nella zona imperiese sita tra la nuova stazione ferroviaria e il tracciato autostradale.”