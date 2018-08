Gianni Rossi, la zumba, Dj Tex e i Cerchi di Gesso: è ancora estate a San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. E’ ancora estate e divertimento. Proseguono anche a fine agosto e a settembre le proposte per turisti e residenti. Grande attesa per l’appuntamento di martedì con l’eclettico showman Gianni Rossi e il suo trascinante spettacolo Balliamoci l’Estate. Anche la serata zumba di mercoledì e l’animazione musicale di Dj Tex (giovedì) non mancheranno di coinvolgere il pubblico del Golfo dianese, così come lo spettacolo della cover band Cerchi di Gesso (sabato).

Questo il calendario completo e aggiornato degli eventi della settimana a San Bartolomeo al Mare:

Martedì 28 – ore 21.30

Balliamoci l’Estate con Gianni Rossi – Piazza Torre Santa Maria

Mercoledì 29 – ore 21.30

“Serata Zumba” – con Mister Cuba – Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 30 – ore 21.30

Dj Tex – Animazione musicale – Piazza Torre Santa Maria

Venerdì 31 – ore 21.00

Cartoon show – Spettacolo per bambini – Anfiteatro

Sabato 1 settembre – ore 21.30

Cerchi di Gesso – serata musicale – Piazza Torre Santa Maria

Domenica 2 settembre – ore 9.00/20.00

Shopping d’Estate – Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

Questi gli eventi, a seguire, previsti nel mese di settembre:

Giovedì 6 settembre – ore 21.00

Saggio di danza – a cura della scuola di danza Scenart – Piazza Torre Santa Maria

Da venerdì 7 a domenica 9 settembre – tutto il giorno

Shopping sul Mare – Bancarelle – Lungomare delle Nazioni

Sabato 8 settembre – ore 21.00

Cartoon show – Spettacolo per bambini – Anfiteatro

Domenica 16 settembre – ore 9.30

Raduno FIAT 500 – Via della Resistenza

15 – 21 – 22 settembre – ore 19.00

Festeggiamenti di San Matteo – Bocciofila – Località Molino del Fico

Da venerdì 21 a domenica 23 settembre – ore 19.00

Autunno con Gusto – Street Food – Piazza Torre Santa Maria

Da venerdì 28 a domenica 29 settembre – 9.00/20.00

Shopping sul Mare – Bancarelle – Lungomare delle Nazioni