Ospedaletti. La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per tentato omicidio sul caso della 22enne tedesca precipitata nella notte di martedì da una terrazza affacciata sul mare e trovata esanime sulla piazzola sottostante la scarpata rocciosa che dalla Aurelia digrada fino sulla spiaggia di Capo Nero.

Stando a quanto finora ricostruito, la donna avrebbe avuto un litigio con un uomo, un 32enne tunisino, rimasto anch’esso ferito, ma in condizioni meno gravi, indagato per tentato omicidio: atto dovuto per consentire l’apertura delle indagini.

A coordinare le indagini, eseguite dai carabinieri, sono il sostituto procuratore Barbara Bresci, e il procuratore Alberto Lari: il reato ipotizzato, per ora soltanto indicativo, è quello del tentato omicidio. Solo nei prossimi giorni, però, si potrà avere un quadro più chiaro della vicenda, quando verranno riascoltati due testimoni chiave: un giovane inglese e un italiano che hanno dichiarato ai carabinieri di aver visto e sentito la giovane tedesca e il tunisino litigare.

Bisognerà anche capire, per quanti metri la ragazza è rotolata e per quanti, invece, è precipitata: dalla strada alla spiaggia dove è stata trovata intorno alle 8 di martedì, ci sono oltre trenta metri. Se fosse caduta da quell’altezza la giovane sarebbe, con ogni probabilità, morta sul colpo. L’uomo, che ha riportato ferite meno gravi, è caduto insieme alla ragazza? Anche questo è un interrogativo a cui gli inquirenti dovranno dare una risposta, quando potranno interrogare i due feriti che, al momento, si trovano entrambi in ospedale e non sono ancora stati ascoltati.