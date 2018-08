Genova. Una squadra dei vigili del fuoco di Savona ha trovato e salvato un gattino rimasto bloccato all’interno di un capannone utilizzato come deposito rimasto isolato dopo il crollo del ponte Morandi. Gli uomini del 115 hanno preso il cucciolo, che si trova in discrete condizioni, e lo hanno consegnato ai veterinari per le cure del caso.

Il salvataggio è avvenuto durante le operazioni di sgombero dell’area interessata dal crollo del viadotto.