Forza Nuova Sanremo: “Il centro commerciale in Valle Armea un’opportunità per la creazione di posti di lavoro”

Sanremo. “Forza Nuova Sanremo, è un movimento d’ispirazione Nazionalpopolare attento ai problemi e alle esigenze dei cittadini. Poniamo l’attenzione sulla disoccupazione, la quale ha raggiunto livelli senza precedenti ed è proprio per questo che è diventato prioritario porre l’occupazione al centro delle politiche economiche e sociali. Il livello di povertà, anche tra coloro che hanno un lavoro, mostra l’urgenza di creare più posti di lavoro dignitosi e produttivi.

A tal proposito, l’apertura di un grande Centro Commerciale in Valle Armea, oltre a richiamare turisti e visitatori, è una opportunità per la creazione di posti di lavoro e per la riqualificazione della zona.

Pertanto Forza Nuova Sanremo, non può che essere favorevole ad iniziative produttive che portano il progresso e benessere alla città matuziana”.