Fabio Fognini in finale a Los Cabos

Domani mattina alle 5 Fognini gioca la sua terza finale stagionale con l’obiettivo di vincere l’ottavo titolo Atp in carriera. Fabio nella notte appena trascorsa si è sbarazzato del britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6/4 6/2 in un’ora e 12′ di gioco, confermando il pronostico che lo ha visto partire con la testa di serie n.2 nel torneo di Los Cabos in Messico. Solido e supportato da un ottimo momento di forma, Fognini ha tenuto in mano le redini del match, combattuto ed equilibrato più di quanto possa far pensare il punteggio. Grazie a questo successo, Fognini tornerà ad occupare la 14esima posizione della classifica mondiale nuovamente ad un passo dal suo miglior piazzamento che resta il n.13. In finale si troverà di fronte un osso durissimo da mordere, l’argentino Juan Martin Del Potro che è adirittura in n.4 al mondo. Per la prima volta in questo torneo, Fabio giocherà contro pronostico ma sono proprio queste sfide che possono esaltarlo facendogli esprimere il suo gioco migliore. Del Potro ha sudato per accedere alla finale eliminando il bosniaco Dzumhur in un’ora e 40′ con lo score di 7/6 6/4 dopo aver anche annullato un set-point. Quella di domani all’alba sarà la 17esima finale in carriera per Fognini mentre per il suo più quotato avversario sarà addirittura la 33esima: i quattro precedenti tra i due finalisti, tre dei quali risalgono ad oltre dieci anni fa, vedono il bilancio di 3 vittorie a 1 a favore dell’argentino.