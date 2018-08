Fognini facile 6/2 6/2 su Nishioka in Messico

Come da pronostico, e per una volta senza nessuna sofferenza, Fognini supera agevolmente l’ostacolo dei quarti di finale in Messico e questa notte si gioca l’accesso alla finale contro il britannico Norrie. Facile il compito nei quarti di Los Cabos, torneo Atp da 600mila euro di montepremi, facile perchè quando Fabio gioca così non si sovvertono le previsioni e la classifica parla da sola.

Sono bastati 57 minuti per archiviare la pratica e chiudere il match contro il giapponese Nishioka con un doppio 6/2. Nel cuore della prossima notte Fognini gioca la sua semifinale contro l’unico intruso tra le prime quattro teste di serie del tabellone, il britannico Cameron Norrie che ha fatto fuori in due set tutti gli avversari che gli sono capitati sinora, compreso il francese Mannarino (testa di serie n.4) sconfitto nei quarti 6/4 6/4.

Norrie, 23 anni tra due settimane, intorno alla 70esima posizione nelle classifiche Atp, gioca per la prima volta contro Fognini che parte favorito anche nel rispetto della sua testa di serie n.2. L’altra semifinale vedrà di fronte Del Potro contro Dzumhur, rispettivamente n.1 e n.3 del tabellone a Los Cabos.