Fognini, buona la prima in Canada elimina con un doppio 6/4 l’americano Johnson

Esordio di alto livello per Fabio Fognini nel Master 1000 di Toronto. Supportato da uno stato di forma impressionante, il n.1 italiano ha impiegato 1 ora e 22′ per eliminare a livello di 32esimi di finale lo statunitense Steve Johnson con lo score di 6/4 6/4.

Punteggio bugiardo perchè Fognini ha dominato il match contro il n.33 del mondo, commettendo alcuni banali errori ma offrendo, spesso e volentieri, al pubblico alcuni colpi da top-player assoluto. Grande esibizione che fa ben sperare per il futuro del torneo: Fabio ha impressionato dal punto di vista fisico e mentale, capace di superare in scioltezza le difficoltà del viaggio dal Messico e dall’aver appena vinto una finale contro il n.4 del mondo, Juan Martin Del Potro.

Questa sera alle ore 20 italiane, le due del pomeriggio a Toronto, Fabio torna in campo contro Denis Shapovalov, canadese di soli 19 anni e già n.26 del ranking Atp, che sarà supportato dal tifo dei suoi concittadini dopo aver fatto fuori il francese Chardy 6/1 6/4. Sfida difficile per ‘Fogna’ che nell’auspicabile prosieguo del torneo vede profilarsi una possibile immediata rivincita contro Del Potro testa di serie n.3 in un tabellone che vede presenti tutti i big mondiali (Nadal, Djokovic, Zverev, Thiem eccetera) tranne Federer.

Nonostante abbia una classifica migliore, Fabio parte sfavorito dai bookmakers che quotano il successo di Shapovalov a 1,66 mentre la sua vittoria viene pagata 2,10.