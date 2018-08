Sanremo. Fine settimana denso di appuntamenti con la Compagnia Stabile Città di Sanremo: chiusa con divertimento e gradimento del pubblico la terza serata della XXI Rassegna di Teatro Dialettale in Piazza San Siro, sabato 18 si prosegue con una serata che vede protagoniste giovani e vecchie leve della Compagnia Stabile.

La serata tratterà in modo un po’ particolare una categoria di professionisti molto ben voluta da tutti, quella degli Avvocati. L’anno scorso toccò ai Medici, e quest’anno sono loro, gli Avvocati, le vittime della satira e dell’ironia della Compagnia Stabile. Già, anche i Sanremaschi, del passato e del presente, hanno testimonianze e… saggezza popolare da fornire al presente e al futuro, con espressioni e modi di dire salaci e frutto di giustizie ed ingiustizie subite.

Anche i nostri autori sanremaschi, scrittori, commediografi e poeti, si sono ispirati al mondo degli Avvocati: è il caso di uno dei più conosciuti, il nostro Franco D’Imporzano, che ha scritto un divertente atto unico, dedicato ad un Avvocato un po’… birichino!

Venerdì 17 invece la Compagnia sarà in “trasferta” a Molini di Triora, nella frazione Corte dove, nella rinnovata Piazza San Tommaso porterà in scena la nuova commedia “Aria de Festival!”, tre divertenti atti per la regia di Anna Blangetti.

Appuntamento, quindi, venerdì 17 agosto a Corte alle 21 e sabato 18 agosto, sempre alle 21, in Piazza San Siro.

Ingresso libero.