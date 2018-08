Fine settimana da bollino rosso sulla rete stradale del Ponente ligure

Imperia. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade e autostrade anche nel Ponente Ligure. L’ultimo week-end ‘pieno’ di agosto prevede infatti una prima ondata di rientri per tutti quelli che hanno approfittato delle vacanze a cavallo di Ferragosto e quindi eventuali code saranno possibili su entrambi i sensi di marcia, sia in entrata che in uscita dalla barriera autostradale di Ventimiglia.

Già questa mattina la società Autostrada dei Fiori, che gestisce poco più di 100 chilometri da Savona al confine, segnalava code in entrata in Italia al pedaggio della città di confine, complice anche la concomitanza con il mercato ambulante del venerdì.

Da parte francese, il prefetto delle Alpi Marittime ha annunciato un imponente dispositivo per la sicurezza stradale che coinvolgerà decine e decine di forze dell’ordine, dislocate sia sui punti nevralgici delle rete autostradale, sia lungo le direttive nazionali più trafficate. A supporto verranno utilizzati tutti i mezzi disponibili per i controlli, compreso un elicottero della gendarmeria.

L’obiettivo e ridurre al minimo i rischi per chi si mette in viaggio, anche alla luce dei dati sugli incidenti mortali che hanno raggiunto quota 34 dall’inizio dell’anno sulla rete stradale del dipartimento. Un dato allarmante che diventa inquietante se si valuta l’incremento di vittime in sella a mezzi a due ruote: erano il 43% nel 2014, sono saliti al 58% in questo 2018.