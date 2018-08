Ferragosto nel mondo, dall’Irlanda all’India come si festeggia il 15 agosto all’estero

È Ferragosto: giornata delle gite fuori porta, delle grigliate e dei picnic all’aperto, dei falò in spiaggia o di una serata in discoteca. Il 15 agosto i negozi e gli uffici chiudono e ci si ferma tutti per passare una bella giornata in compagnia di famiglia e amici.

In Riviera sono molteplici le cose da fare, tra eventi, sagre e aperitivi in spiaggia la scelta è ampia. Ma che cosa si festeggia veramente il 15 agosto?

Ferragosto è in origine una festa laica, tradizionale del nostro Paese, risalente al 18 secolo a.C e nata per celebrare la fine dei lavori agricoli. In seguito, la Chiesa Cattolica decise di far coincidere la festa con l’Assunzione della Vergine Maria.

Nonostante Ferragosto abbia le sue radici in Italia, non è una festa importante solo nel nostro paese, ma anche altrove nel mondo, dove viene festeggiata in modi diversi.

In Irlanda per esempio, la festa di ferragosto è molto sentita dai cittadini, che nonostante il freddo, hanno l’abitudine di farsi il bagno in mare. Secondo un’antica credenza popolare, chi si tuffa avrà molti meno problemi di salute durante l’anno.

In India e in Corea del Nord invece, ferragosto coincide con le feste d’indipendenza. Il 15 agosto 1947 l’India venne dichiarata indipendente dalla Gran Bretagna, mentre in Corea del Nord il 15 agosto 1945 ci fu la Liberazione dal Giappone.

Il 15 agosto viene celebrato anche in una parte del mondo islamico: in Iran si ricorda il santo sufi Haji Bektash, che nel 12 secolo d.C accolse le donne nel suo ordine e ne proclamò l’uguaglianza.