Exploit di Fognini in Messico, batte l’argentino Del Potro 6/4 6/2 e vince il torneo di Los Cabos

Clamorosa impresa di Fabio Fognini in Messico dove conquista il suo ottavo titolo in un torneo Atp, e per la prima volta vince su una superfice diversa dalla terra rossa. Sul cemento di Los Cabos (montepremi 637.395 dollari) Fabio ha sconfitto in finale l’argentino Juan Martin Del Potro con il punteggio di 6/4 6/2 in un’ora e 21′, sovvertendo i pronostici che ovviamente non lo vedevano favorito contro il tennista n.4 delle classifiche mondiali.

Sotto 3-0 all’inizio della sfida, Fognini ha infilato una serie di cinque giochi consecutivi e ha chiuso il primo set in tre quarti d’ora esatti al decimo game. Nel secondo, il break a favore dell’italiano è arrivato già al terzo game e poi per Fabio è stato facile controllare il resto del match e chiudere in 36′ per poi alzare al cielo il trofeo in una cerimonia di premiazione ricca di buoni sentimenti anche da parte dello sconfitto.

La vittoria a Los Cabos non farà guadagnare posizioni in classifica a Fognini che si conferma n.14 ma l’obiettivo di salire almeno di un altro gradino e eguagliare il suo best ranking potrebbe essere raggiunto nel prossimo torneo che Fabio giocherà a Toronto.

Quello in Messico è il terzo titolo nel 2018 per Fabio e per il tennis italiano è addirittura il sesto successo stagionale: il tennista di Arma di Taggia è il leader indiscusso di questo momento di grazia che ci rende tutti orgogliosi.