Taggia. Si è conclusa con due omaggi, rispettivamente ad Alda Merini e Frank Sinatra la rassegna musicale di Luglio dei Lido Idelmery di Arma, che hanno visto una grande partecipazione di pubblico ed emozioni.

Agosto inizia invece all’insegna della musica D’autore, martedì 7 agosto alle 21.30 ospite il chitarrista e compositore genovese Paolo Ballardini.

Nato nel 1981 inizia lo studio della chitarra all’età di 13 anni come autodidatta sino a 18 anni quando segue alcune lezioni tenute da Alessio Menconi (Chitarrista di Paolo Conte, B. Cobham ecc…) incentrate su blues e jazz. Da autodidatta porta avanti lo studio del basso elettrico, mandolino e ukulele. Studia chitarra moderna presso il “Ginnasio musicale Pantà Musicà” di Imperia e successivamente presso l'”Accademia musicale LIZARD” dove approfondisce vari linguaggi, dall’hard-rock al latin jazz, e svariate tecniche sulla chitarra elettrica, acustica e classica. Negli anni concentra lo studio sempre più sulla versatilità stilistica tecnica e sonora al servizio della Musica.

Chitarrista professionista con 15 anni di carriera, lavora come turnista per produzioni ed artisti come “Fausto Leali & Marcella Bella” (Tour Canada 2014) “Agostino Celti” (cantautore e paroliere di Mina), “Matteo Merli” (cantante ligure dialettale), “Monodia” (tour europeo 2008), “Tiberio Ferracane” (Raiser production artist – tour acustico 2009).

Nel 2010 vince l’audizione come prima chitarra per “MAMMA MIA!”, il musical degli ABBA in scena al Teatro nazionale di Milano per oltre 200 repliche nella stagione 2010/11. Nel 2011 suona nell’orchestra della RAI diretta dal M°Iervolino per lo show “Star academy” con la quale ha accompagnato i grandi nomi della musica italiana come Claudio Baglioni, Nek, Max Pezzali, Sirya, Mietta, Ron, Gianluca Grignani, Biagio Antonacci, Luca Barbarossa e lo spagnolo Jarabe De Palo.

Nel 2012 è uscito il suo disco di debutto “ROOTS” interamente strumentale con ospiti d’eccezione come Carl Verheyen dei “Supertramp” e Brannen Temple batterista di Eric Johnson.

Paolo ci presenterà la musica e il suo ultimo album in un concerto strumentale di chitarra acustica con alcuni ospiti a sorpresa che lo accompagneranno in questo viaggio di note e tra il rumore del mare e la sabbia sotto i piedi.

Ma non finisce qui infatti mercoledì 8 agosto alle 18 spazio anche ai libri con la presentazione di ” Walkin Dad, nato sotto il segno dei gamberi” dell’attore e comico torinese Dario Benedetto.

Ancora tanti appuntamenti all’insegna della cultura in questo agosto ai Lido Idelmery!