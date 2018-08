I sindaci della Val Roya: “L’elisoccorso è un servizio importante per il nostro territorio, non vorremmo perderlo”

Anche i sindaci della Val Roya, Fausto Molinari di Airole e Adriano Biancheri di Olivetta San Michele, scendono in campo per dire sì al rinnovo della convenzione per il servizio di Elisoccorso dei vigili del fuoco.

“Ci auguriamo – affermano Biancheri e Molinari – che si possa trovare al più presto una quadra per il rinnovo della convenzione: si tratta di un servizio troppo importante per il nostro territorio e non vorremmo perderlo, vista l’alta professionalità degli uomini e delle donne dei vigili del fuoco. Un territorio come il nostro – proseguono i due sindaci della Val Roya – ha bisogno dell’elisoccorso, sopratutto nel nostro entroterra per via della rete viaria che non permette rapidi spostamenti. Pertanto cogliamo l’occasione di lanciare un appello al Governatore Toti affinchè faccia tutto il possibile per non perdere questo importante servizio”.