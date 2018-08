Eccellenza, il Ventimiglia Calcio cede l’attaccante Alessio Salzone al Finale Fc

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio ha ceduto, a titolo definitivo, l’attaccante Alessio Salzone al Finale Fc. Al bomber classe 1999 la società granata augura le migliori fortune.

Alessio Salzone, reduce da un campionato di Eccellenza straordinario, durante il quale ha realizzato ben 13 gol, è uno dei migliori giovani in circolazione, tanto che al termine della scorsa stagione è riuscito ad attirare su di sé le attenzioni dell’Unione Sanremo, decisa ad aggregarlo alla prima squadra per la preparazione estiva. Purtroppo, per via di un infortunio che il ragazzo ha rimediato durante l’estate, il trasferimento in prova a Sanremo non si è concretizzato, ed allora il Finale dell’ex tecnico granata Andrea Caverzan si è fiondato sul giovane attaccante.

Proprio Caverzan è stato l’allenatore che ha lanciato Salzone (allora sedicenne) in prima squadra ed in tre campionati Alessio lo ha ripagato realizzando ben 19 reti in 64 partite.

Nello scorso mese di giugno Salzone si era aggiudicato il premio “Rivelazione 2017-18”, istituito da CalcioflashPonente, grazie alla votazione pressochè unanime di una giuria formata da allenatori ed addetti ai lavori.