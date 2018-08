E’ online il nuovo sito istituzionale del comune di Riva Ligure

Riva Ligure. È online il nuovo sito istituzionale del Comune di Riva Ligure.

Rinnovato nella grafica ed arricchito nei contenuti, il nuovo sito sostituisce quello tenuto a battesimo nel 2016 e si adegua alle linee guida di design per i siti della pubblica amministrazione sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che hanno lo scopo di migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino.

Il sito nasce come uno strumento duttile, collaborativo e multiruolo, aperto al contributo dei cittadini e in grado di fornire numerosi servizi online. È in grado di integrare i nuovi canali multimediali di comunicazione propri del social web 2.0 uniti a servizi di messaggistica mail o sms che, seppure più tradizionali, sono sempre utili per raggiungere diversi tipi di utenti, tra cui le fasce più anziane della popolazione. La multicanalità contribuisce in questo modo ad abbattere maggiormente il divario digitale.

Il nuovo sito contribuisce a dar maggior spazio e risalto alle immagini, grazie al nuovo layout grafico e ad una nuova organizzazione dei contenuti (con sezioni riservate alle notizie, agli avvisi, alle scadenze ed il link al sito turistico visitvillaregia.it), venendo sempre più incontro alle esigenze dei cittadini e alla loro attitudine a consultare il web e a fruire di moderni metodi di ricerca e navigazione intuitiva, user-friendly e facilitata.

Si è quindi cercato di ribaltare il modo di intendere la comunicazione attraverso il sito, non realizzando un semplice strumento a servizio dell’ente, ma trasformandolo sempre più in uno strumento orientato all’utenza e posto al servizio del cittadino.

“È nostra intenzione – dichiarano il sindaco Giorgio Giuffra ed il presidente del consiglio comunale Martina Garibaldi – garantire un costante miglioramento dell’organizzazione e dei servizi offerti ai cittadini. Dotarsi di un sito più semplice e fruibile anche da dispositivi mobili significa accrescere l’accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività del Comune, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo delle risorse pubbliche“.

Il nuovo sito, tenendo conto che nel 2014 il traffico internet sui dispositivi mobili ha superato quello sui tradizionali pc, è stato difatti sviluppato secondo i principi del “responsive design” in modo da sfruttare appieno le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e garantirne la massima diffusione e facilità di fruizione tramite i vari dispositivi. Grazie a questa tecnica le pagine del sito modificano il proprio layout, adattandolo automaticamente al dispositivo utilizzato per la navigazione (pc, tablet, smartphone).