E’ morta la ventimigliese Brunella Casella: una vita dedicata alla moda, da Milano a New York

Ventimiglia. E’ morta all’ospedale San Raffaele di Milano Brunella Casella. Aveva 70 anni. Nata a Ventimiglia, Brunella iniziò la sua carriera nel mondo della moda negli anni Settanta come modella per Missoni, diventando poi direttrice di Elite Model Look Italia, nonché vice presidente esecutivo di “Industry Mgmt Group”.

Nella sua carriera, Brunella Casella ha contribuito a lanciare diverse notissime supermodelle tra cui Linda Evangelista, Nadja Auermann, Stephanie Seymour, Cristhy Turlington, Tatjana Patitz, Amber Valletta, Gisele Bundchen, Adriana Lima e Alessandra Ambrosio.

Nel 2014 è stata nominata “Director of International Scouting & Placement for the Women network”. Ha lavorato tra Milano, Parigi e New York, città nella quale si era trasferita nel 2016.