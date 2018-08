E’ allerta gialla in Costa Azzurra per temporali e ondate di calore

Météo France, secondo quanto riporta Nice Matin, ha oggi dichiarato l’allerta gialla, nel dipartimento delle Alpi Marittime, per temporali e le ondate di calore.

La colonnina di mercurio dovrebbe salire a 33° C in diverse zone della vicina Francia. L’ondata di caldo, in Costa Azzurra e nel suo entroterra, è prevista per tutto il giorno, mentre il rischio di temporali è previsto da mezzogiorno a mezzanotte.