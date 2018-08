E’ allarme in Francia e Costa Azzurra per del formaggio di capra contaminato dalla salmonella

Avviso per chi va a a fare la spesa nella vicina Francia. In particolare per gli amanti dei, puzzolenti quanto squisiti, famosi formaggi d’oltralpe a pasta molla. La società Mounier ha infatti annunciato, venerdì scorso, di aver richiamato svariati lotti di formaggio fatto con latte di capra chiamato”Pélardon”, secondo quanto riporta Nice Matin, a causa di un sospetto caso di contaminazione con la salmonella.

I formaggi ritirati, prodotti con latte crudo secondo gli standard DOP, sono stati commercializzati dal 21 luglio su tutto il territorio francese, compresa la Costa Azzurra, nei negozi e nei mercati locali.

I lotti interessati sono quelli la cui data di consumo è compresa tra il 10 e il 29 luglio, il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione è FR 48.122.011 CE.

Tutti questi formaggi “AOP Pélardon” sono stati rimossi dal consumo “in seguito alla rilevazione della presenza di salmonella”.