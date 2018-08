Imperia. Nella mattinata due persone hanno perso la vita nel mare antistante la costa imperiese a distanza di una decina di minuti uno dall’altro: si tratta di un uomo di 84 anni e di una donna di 79 anni.

Nei dettagli, l’anziano, di Pieve di Teco, è annegato nello specchio acqueo antistante lo stabilimento Papeete Beach di via Angelo Silvio Novaro a Imperia, mentre la 79enne, nata ad Albenga ma residente a Torino e in vacanza a Sanremo con i parenti, è morta nelle acque davanti ai Bagni Euro Nettuno Beach di Lungomare Vittorio Emanuele II. Entrambi gli anziani sarebbero annegati dopo aver accusato un malore, probabilmente dovuto alle alte temperature che si registrano nell’imperiese, mentre si trovavano in mare.

Inutili i seppur tempestivi soccorsi dei bagnini e del personale sanitario del 118. Sul posto anche gli uomini della capitaneria di porto. E’ proprio la guardia costiera, per voce del tenente di vascello Vincenzo Fronte, comandate della capitaneria di porto di Sanremo, a lanciare un appello a non esporsi a lungo al sole nelle ore più calde della giornata e di bagnarsi completamente quando ci si trova in spiaggia. La raccomandazione vale per tutte le fasce d’età, in particolare per le persone più deboli, come appunto gli anziani.