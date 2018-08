“Dopo il crollo di Genova in carcere a Sanremo tutti i detenuti del savonese”, l’appello al Guardasigilli Bonafede

“La strage del Ponte Morandi di Genova, purtroppo, coinvolge senza indugio anche i Penitenziari della Liguria, ovviamente a subire maggiori criticità, sarà la Casa di Reclusione di Sanremo , dove su comunicazione del Provveditorato, sarà obbligata a ricevere tutti gli arrestati del savonese (Savona carcere chiuso dal Dicembre 2015) - lo annuncia Fabio Pagani – segretario regionale UIL PA Polizia Penitenziaria – che aggiunge – il carcere di Sanremo vive già quotidianamente enormi criticità, dovute al sovraffollamento (già presenti 230 detenuti) e una cronica carenza organica di Poliziotti Penitenziari e il crollo del Ponte Morandi ha praticamente complicato i collegamenti tra ponente e levante.



La scelta di affidare ad un unico Istiuto Penitenziario tutte le incombenze , senza intervenire con adeguato sfollamento del penitenziario e senza inviare unità di Polizia Penitenziaria, anche in missione , potrebbe rilevarsi scellerata, un rischio che potrebbe mettere in serio pericolo ordine e sicurezza. Per questo motivo , Pagani – conclude – con un appello alla Politica e al Ministro della Giustizia Bonafede – è giunta l’ora di accelerare sulla costruzione del Nuovo Carcere a Savona”