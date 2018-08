Donna muore avvolta dalle fiamme a Nizza

Nizza. Una donna di 61 anni è morta avvolta dalle fiamme sul terrazzo del suo appartamento a Nizza. Una fine atroce, con le grida di aiuto e di dolore che si sono levate alte nel quartiere di Saint Roch dove, intorno alla mezzanotte scorsa, un incendio ha devastato l’alloggio al quarto piano dove viveva la povera vittima.

Sul posto sono intervenuti circa 50 pompieri che hanno utilizzato anche le scale mobili per cercare di salvare la donna che a causa della sua corpulenza e pare a seguito di un recente intervento all’anca, non è neppure riuscita a scavalcare la ringhiera del terrazzo e a cercare una via di fuga disperata.

Un vicino di casa prima ed un pompiere poi l’avevano quasi raggiunta ma le fiamme feroci hanno impedito ogni tentativo di intervento. La palazzina di 7 piani è stata completamente evacuata e altre persone, tra le quali un neonato, sono state trasportate all’ospedale per intossicazione da fumo, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.