Bordighera. Una donna italiana di 44 anni è stata accoltellata alla gamba dal compagno, 43enne anch’esso italiano, intorno a mezzanotte e mezza nell’appartamento di via Circonvallazione, nei pressi della porta del Capo, dove la coppia vive con la propria figlia, una bambina di sette anni.

Ancora da chiarire i motivi che hanno spinto l’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale, a colpire con un coltello la compagna, che nell’aggressione ha riportato una prognosi di trenta giorni.

I due risiedono in Paese Alto da qualche mese. Prima abitavano in piazza del Popolo, nel cuore del centro storico, poi si sono trasferiti a poche decine di metri, in via Circonvallazione. Entrambi sono soggetti noti alle forze dell’ordine.

Stando a quanto dichiarato da alcuni abitanti, la donna, che lavorava come cameriera in una pizzeria del centro cittadino, avrebbe più volte dichiarato di voler lasciarle il compagno. Potrebbe dunque essere la paura dell’abbandono ad aver scatenato nell’uomo, disoccupato, la volontà di ferire la convivente.

Una decina di giorni fa, la donna era rimasta coinvolta in un incidente mentre viaggiava in sella al proprio scooter: da quel giorno era rimasta a casa dal lavoro e il compagno, che faceva piccoli lavori saltuari, aveva deciso di non lavorare per poterla accudire. Poi la lite, sui motivi della quale, indagano ora i carabinieri.

Il 43enne è accusato di lesioni personali aggravate. Dopo l’arresto è stato scarcerato ma non potrà avvicinarsi alla campagna.