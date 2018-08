Sanremo. La Sanremese domenica 26 agosto, alle 16, giocherà in trasferta a Cuneo. La squadra di mister Alessandro Lupo scenderà in campo allo stadio comunale Fratelli Paschiero per affrontare un’amichevole di lusso contro la compagine piemontese che anche in questa stagione disputerà il campionato di Serie C.

Una prova importante per i biancazzurri dopo la triangolare di domenica scorsa. Intanto domani, alle 20, i ragazzi di mister Lupo torneranno in campo allo stadio “Comunale” per giocare contro il Ventimiglia.