Dolceacqua. Dopo aver annullato lo spettacolo in programma lo scorso sabato 18 agosto, giornata di lutto nazionale per commemorare le vittime del crollo del ponte Morandi, l’amministrazione comunale del borgo dei Doria ha comunicato oggi che non sarà possibile, come sperato inizialmente, trovare un’altra data per l’atteso evento.

“Comunichiamo con dispiacere”, ha scritto l’amministrazione in una nota, “Che non si terrà il consueto spettacolo pirotecnico stante l’impossibilità di riuscire a riorganizzare tutti i soggetti coinvolti a garanzia della sicurezza e del regolare svolgimento della manifestazione. Tuttavia si ringraziano la Prefettura, la Questura, i Vigili del Fuoco e tutti gli altri enti coinvolti per la loro disponibilità nel cercare di riuscire a realizzare comunque l’evento in pochi giorni, il quale richiede per la sua complessità un lavoro organizzativo di almeno un mese”.