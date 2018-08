Dolceacqua, concerto dei QuBa Libre trio in Piazza Mauro

Dolceacqua. Nella splendida cornice del borgo medioevale del ponente ligure caratterizzato dal ponte a schiena d’asino e dal Castello Doria che ha incantato e ispirato anche il pittore francese Claude Monet. A partire dalle 20:30 suoneranno in concerto i *QuBa Libre trio*: Simonetta Baudino, ghironda (suono antico e misterioso) ed organetto diatonico, Giuseppe Quattromini alla chitarra e fisarmonica e Michela Giordano, voce e percussioni.

Propongono musica popolare della tradizione occitana sia per il ballo, sia per l’ascolto, sound per sua natura intenso ed energetico: coinvolgente! Il loro repertorio è come un viaggio in musica che attraversa tutta la regione occitana: partendo dalle vallate alpine, arriva fino ai Pirenei e propone diverse musiche da ballo che vanno dalle più sfrenate curente vernantine, fino alle intense mazurke francesi, passando per scottish, rigodon, danze basche, bourrée a due e tre tempi, circoli, chapelloise e molto altro.

L’evento si svolgerà in Piazza Mauro ( salendo in val Nervia, lato destro del fiume). Si consiglia di attrezzarsi di scarpe idonee in quanto la pavimentazione è in piano ma non propriamente liscia. Ci sarà un servizio bar effettuato dagli organizzatori.