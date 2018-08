Distretto sociosanitario 3 Imperiese, Luca Volpe presidente all’unanimità

Imperia. Si è riunito ieri presso la Sala del Consiglio Comunale di Imperia il Distretto sociosanitario 3 Imperiese, composto dai 35 comuni dell’Imperiese con Comune capofila Imperia. Il primo punto all’ordine del giorno prevedeva l’insediamento del presidente della conferenza dei Sindaci. All’unanimità è stato nominato per l’incarico l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Imperia, Luca Volpe, delegato dal sindaco, on. Claudio Scajola. Per la carica di vice presidente la scelta è ricaduta sul sindaco del Comune di Diano Marina, on. Giacomo Chiappori.

La conferenza ha poi preso atto dell’Esecutivo dei Sindaci, composto dai presidenti dei Comuni extra-Imperia: Marina Avegno per la Valle del San Lorenzo e la Val Prino, Giacomina Ramoino per la Valle Impero, on. Giacomo Chiappori per il Golfo Dianese, Alessandro Alessandri per la Valle Arroscia.

Nel corso della seduta, il sindaco di Costarainera, Antonello Gandolfo, sul solco della proposta del Comune di Imperia in merito all’Ospedale di Comunità, ha chiesto la possibilità di istituire la figura dell’infermiere professionale di comunità

“Ringrazio il sindaco per la delega permanente che mi ha dato la possibilità di essere nominato presidente”, ha commentato l’assessore Luca Volpe. “È una grande responsabilità che cercheremo insieme all’Esecutivo e al vice presidente di assolvere in modo pieno e andando incontro alle esigenze delle nostre comunità. Come si è evidenziato in Assemblea – ha aggiunto – sarà necessario che il nostro territorio possa avvalersi di una collaborazione sempre più stretta con il Servizio Sanitario Regionale e che possa usufruire dei servizi e dei finanziamenti adeguati alle esigenze del territorio”.