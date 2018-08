Disastro di Genova: rinviata la sfida di pallapugno tra Imperiese Olio Roi – Araldica Pro Spigno

Imperia. A seguito della giornata di lutto nazionale proclamata in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova, la sfida di serie A di pallapugno tra Imperiese Olio Roi – Araldica Pro Spigno in programma per domani (ore 21) presso lo sferisterio di Dolcedo, è rinviata a data da destinarsi.

Domani mattina, sabato 18 giugno, il sindaco di Dolcedo emetterà apposito provvedimento; la federazione è già stata avvisata dai dirigenti di entrambe le squadre.