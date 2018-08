Disastro di Genova: annullate la ‘Cena in bianco in via Cascione’ e ‘Zampetta Felice’ a Imperia

Imperia. A seguito della proclamazione di una giornata di lutto nazionale, il 18 agosto, per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova, il Comune di Imperia ha deciso, d’accordo con gli organizzatori, di annullare e rinviare a data da destinarsi le manifestazioni in programma per quella data: la ‘Cena in bianco in Via Cascione’ e ‘Zampetta Felice’. “È una decisione doverosa in segno di rispetto delle vittime e della sofferenza dei loro cari”, dichiara il sindaco on. Claudio Scajola.