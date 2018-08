Imperia. Non ci saranno eventi a Vallecrosia, Bordighera, Seborga, Sanremo, Taggia e Imperia. Annullato anche l’attesissimo spettacolo pirotecnico a Dolceacqua in programma per sabato 18 agosto. La provincia di Imperia si fermerà domani in segno di rispetto per le 38 vittime della tragedia del ponte Morandi: il viadotto sul Polcevera in parte crollato lo scorso 14 agosto.

A seguito del lutto nazionale proclamato ieri dalla presidenza del consiglio dei Ministri in occasione dei funerali di Stato delle vittime di Genova, i sindaci dei Comuni della provincia di Imperia hanno deciso di cancellare le manifestazioni da tempo in calendario.

La tragedia. Nel frattempo continua la ricerca dei dispersi sepolti sotto le macerie del ponte Morandi di Genova. Per la terza notte consecutiva, i vigili del fuoco hanno lavorato con ruspe e martelli pneumatici per cercare di aprirsi un varco tra gli enormi blocchi di cemento. Al momento sono 38 i morti accertati. Undici i feriti ricoverati negli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassi.

Due sono i punti su cui si stanno concentrando le ricerche delle persone che ancora mancano all’appello: il basamento del pilone crollato, all’altezza dell’argine sinistro del Polcevera, e il blocco di ponte lungo una ventina di metri precipitato dopo essersi cappottato sulla ferrovia. È lì che i vigili pensano possano trovarsi i dispersi, secondo le ultime verifiche poco più di una decina.

Le forze in campo. Sono 340 i vigili del fuoco provenienti da tutta la regione al lavoro tra le macerie. 180 gli uomini della Questura. Con loro 75 carabinieri impiegati e altri 45 a disposizione in caso di necessità, 79 uomini della guardia di finanza oltre ad 11 unità cinofile; 25 pattuglie della polizia stradale, 120 uomini della polizia municipale. E ancora: capitaneria di porto in campo con 2 elicotteri, 10 persone, 2 vedette, 2 squadre di nostromi e 4 unità di supporto.

Realizzato un Posto Medico Avanzato con un medico, un infermiere e 2 operatori, oltre a 3 automediche e 7 ambulanze base. 30 gli operatori della Croce Rossa Italiana impiegati sul posto. All’opera anche 88 volontari della protezione civile.

Viabilità

Autostrade: il traffico autostradale è stato deviato in A7 e in A26 con una deviazione di circa 120 Km.

Strade urbane: il traffico veicolare su via Cantore e Lungomare Canepa è attualmente regolare. Al momento si registrano rallentamenti in via Borzoli – attualmente unica via di collegamento con la Valpolcevera – via Pieragostini, via Pacinotti, via Degola e Strada Guido Rossa in direzione ponente, tutte presidiate dalla polizia municipale. Con ordinanza sindacale è stata modificata la viabilità intorno ai varchi portuali ed è stata interdetta la circolazione dei mezzi superiori alla 7,5 tonnellate in Lungomare Canepa.

Ferrovie. La linea Genova-Ovada Acqui è interrotta tra Genova Sampierdarena e Genova Borzoli. Attualmente è attivo un servizio di bus sostitutivi tra Ovada e Genova Voltri.

La linea Genova-Ronco Scrivia via Busalla è interrotta tra Genova Sampierdarena e il bivio Bersaglio. Il percorso alternativo è da Genova Principe-Bolzaneto, via bivio Bersaglio-bivio Rivarolo, tratto a binario unico. La stazione ferroviaria di Genova Rivarolo è al momento isolata.

La linea costiera Savona-Genova-Sestri Levante è attiva e non presenta criticità.