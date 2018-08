Genova. “Mi aspetto un segnale concreto fin da subito”. Lo ha dichiarato, rivolto alla società Autostrade, il ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine della visita alla centrale operativa del 118 e all’ospedale san Martino di Genova. Luoghi che ha visitato insieme al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Che la smettano con il burocratese e mettano mano a cuore e portafoglio”, ha aggiunto il vice-premier, rivolto alla società concessionaria che gestisce la rete autostradale italiana.

“Siamo qui per portare una piccola voce di sostegno da parte tutto il popolo italiano ai feriti e ai parenti delle vittime”, ha detto poi Salvini, che ha speso parole di ringraziamento per tutti i soccorritori ed in particolare per i vigili del fuoco: “Da ministro devo rispondere con i fatti: saranno 1500 le assunzioni straordinarie dei vigili del fuoco entro l’anno”.