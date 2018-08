Disastro a Genova, Di Muro: “Stiamo seguendo con grande apprensione la situazione”

Genova. “Una tragedia immane che colpisce Genova, tutta la Liguria e il Paese intero. Stiamo seguendo con grande apprensione la situazione, in costante contatto con il sottosegretario Edoardo Rixi, prontamente intervenuto sul posto.

Una preghiera per le vittime, le loro famiglie e i feriti. Un plauso e un ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati sul campo, operando nei soccorsi per salvare vite”. Lo dichiarano, in una nota i parlamentari liguri della Lega Francesco Bruzzone, Flavio Di Muro, Sara Foscolo, Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti, Lorenzo Viviani.