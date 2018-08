Disastro a Genova, annullato il concerto di Nino Frassica al Casinò di Sanremo

Sanremo. In segno di solidarietà per l’immane tragedia del crollo del ponte Morandi e in linea con l’ordinanza del Sindaco, Alberto Biancheri, Casinò Spa ha annullato il concerto di Nino Frassica, programmato per questa sera 14 agosto.

Tutte le sale e il Roof Garden del Casinò rimarranno aperte per accogliere gli ospiti, i visitatori e i tanti turisti, che affollano la città in questi giorni, sino all’orario di chiusura, intorno alle 04.00 .

Casinò Spa esprime le più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia e alla città di Genova e si unisce al cordoglio nazionale.