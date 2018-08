Disastro a Genova, annullati a Vallecrosia i festeggiamenti patronali di San Rocco odierni

Vallecrosia. La parrocchia di San Rocco ha deciso di sospendere i festeggiamenti patronali di San Rocco di questa sera a seguito di quanto accaduto a Genova questa mattina.

L’intera comunità si stringe intorno alle famiglie delle vittime e dei feriti a causa del crollo del ponte Morandi sull’A10. “E’ giusto che anche la nostra parrocchia si unisca questa sera al dolore degli amici di Genova con un momento di silenzio e con una preghiera speciale che faremo all’Adorazione questa sera alle 17 e sicuramente anche alle 18 durante la Santa Messa. La mia vicinanza, quella del Comitato di San Rocco e della comunità intera si mostrerà questa sera con il silenzio, per questo motivo abbiamo deciso di sospendere almeno i festeggiamenti previsti nella nostra parrocchia nella giornata odierna” – dichiara don Antonio, parroco di San Rocco.

I festeggiamenti, nell’anno del 50° anniversario della fondazione della parrocchia, continueranno però domani sera per Ferragosto, il 16 per la festa di San Rocco, patrono della parrocchia e della Città della Famiglia, e il 18, dalle 19. Il Comitato Parrocchiale per i Festeggiamenti fa sapere inoltre che la serata prevista nella giornata odierna verrà recuperata a data da destinarsi.