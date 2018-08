Disastro a Genova, annullate le iniziative previste a Diano Marina

Diano Marina. A seguito di quanto accaduto a Genova, il sindaco di Diano Marina, on. Giacomo Chiappori, di concerto con i colleghi dell’amministrazione comunale, ha deciso di annullare le iniziative di animazione turistica in calendario nella giornata odierna e in quella di domani, 14 e 15 agosto.

Pertanto lo spettacolo “Diano Canta”, a cura di Gianni Rossi, in programma questa sera in piazza Martiri della Libertà, e la Cena in Bianco di domani non avranno luogo e saranno eventualmente recuperate in data da destinarsi.

“Siamo scioccati per quanto accaduto a Genova. Il nostro è un gesto di cordoglio, di vicinanza alle vittime e ai loro familiari, anche se questa nostra decisione servirà a poco, se non a riflettere, con la speranza che in futuro si faccia di tutto per evitare tragedie di questo genere”- fa sapere l’amministrazione comunale.