Genova. E’ sempre più pesante il bilancio della tragedia del ponte Morandi. I morti accertati, fino ad ora, 39: tra questi ci sono tre bambini. E’ questo l’ultimo bilancio del Viminale che riporta i dati della Prefettura di Genova. Ma all’appello mancano almeno dieci persone, al momento disperse. Sedici i feriti in ospedale: 12 in codice rosso di massima gravità.

La lotta contro il tempo che circa 300 vigili del fuoco stanno compiendo a Genova, scavando tra le macerie, è stata interrotta un’ora fa, intorno alle 13: sono stati infatti momentaneamente sospesi i soccorsi nell’area della tragedia per il pericolo di crollo di una parte del pilone autostradale rimasta pericolante, nella zona di via Perlasca.

Gli sfollati. Aumenta anche il numero di chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione per ragioni di sicurezza. Gli sfollati sono passati da 440 a 632. A renderlo noto è stata la Regione Liguria via twitter. Sono 311 le famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria casa, al momento tutte sistemate per l’immediato grazie all’impegno del Comune di Genova. Gli sfollati occupano gli edifici situati sotto il pezzo di ponte rimasto intatto e nelle immediate vicinanze.

Le indagini. Mentre si fa sempre più rovente la polemica sulle responsabilità, con la società Autostrade per l’Italia (gruppo Benetton) che si difende, in Procura è stato aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo, al momento ancora contro ignoti. “Non anticipiamo i tempi – ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi a chi ha chiesto se c’erano iscrizioni nel registro degli indagati – ora è importante capire perché è successo e se ci sono state delle cause scatenanti su qualcosa che c’era già”. “Quello che ci sentiamo di escludere – ha aggiunto il procuratore – è qualsiasi tipo di accidentalità perché si tratta di un’opera umana. Per questo gli investigatori dovranno analizzare sia la costruzione sia manutenzione”. “Non è stata una fatalità, ma un errore umano”: questa la convinzione del procuratore.

Oltre al fascicolo aperto in Procura, una seconda inchiesta è stata aperta dal ministero delle Infrastrutture.

Nessuna autopsia sui corpi delle vittime. I sostituti procuratori Walter Cotugno e Massimo Terrile “stanno rilasciano i nulla osta per i seppellimenti e le esequie, dopo un’attività di medicina legale di esame delle salme” ha spiegato il procuratore capo Francesco Cozzi uscendo da un vertice in Prefettura.

L’elenco delle vittime in via di aggiornamento

Andrea Cerulli, 47 annin

Axelle Nèmati Alizee Plaze, 21 anni

Marta Danisi, 28 anni

Juan Ruben Figueroa Carrasco, 68 anni

Roberto Robbiano, 44 anni

Samuele Robbiano, 9 anni

Ersilia Piccinino, 41 anni

Elisa Bozzo, 33 anni

Marian Rosca, 36 anni

Leyla Nora Rivera Castillo, 47 anni

Francesco Bello, 41 anni

Carlos Jesus Erazo Trujillo, 26 anni

Vincenzo Licata, 57 anni

Juan Carlos Pastenes, 64 anni

Alberto Fanfani, 32 anni

Marius Djerry, 28 anni

Luigi Matti Altadonna, 34 anni

Admir Bokrina,

Angela Zerini, 58 anni

Vincenzo Licata, 58 anni

Alessandro Robotti, 50 anni

Bruno Casagrande, 57 anni

Manuele Bellasio, 16 anni

Camilla Bellasio, 12 anni

Claudia Possetti, 48 anni

Giovanni Battiloro, 30 anni