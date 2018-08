Diano Marina, tutte gli eventi in programma per la prima domenica di agosto

Diano Marina. Prima domenica di agosto ricca di iniziative a Diano Marina.

Per tutta la giornata del 5 agosto, in via Petrarca e via Santa Caterina da Siena, a pochi metri da palazzo comunale, si svolge, come ogni inizio mese, Diano Colleziona, il caratteristico mercatino dell’antiquariato e dell’hobbystica, curato dall’Associazione La Luna.

Presso il porto turistico, in mattinata e nel pomeriggio. secondo e ultimo atto delle Giornate del Subacqueo, con mostre, proiezioni, dimostrazioni e prove gratuite in vasca di attrezzature subacquee, a cura dell’Associazione Diano Sub.

Sempre nell’ambito del porto si rinnova l’appuntamento con la gara di pesca al bolentino riservata ai giovanissimi (8-12 anni). L’Asd Gruppo Pesca Sportiva propone il 5° Trofeo Pierini, Memorial Danilo Martino. Il programma prevede ritrovo alle ore 7, inizio gara alle 8 con conclusione due ore più tardi e, intorno alle 11.30, la premiazione.

In serata, per la rassegna Diano Cover, torna a Diano Marina (Villa Scarsella, ore 21.30) la band Nuovi Solidi per un nuovo tributo a Lucio Battisti, nel ventennale della sua scomparsa. L’evento riveste ancora maggiore rilevanza tenendo conto che è finalizzato alla raccolta di fondi a sostegno della ricerca di una rara malattia che colpisce i bambini. Dal 2010 il gruppo ponentino è infatti partner della European Neuroblastoma Association Onlus. I Nuovi Solidi sono: Massimo Cuccaro (voce), Monica Cortiula (cori e chitarra acustica), Manuela Restelli (seconda voce), Bruno Balbo (organo hammond), Adriano Alberti (chitarre elettriche e synth), Mirko Vecchiola (chitarra acustica), Alessio Benedetto (batteria), Roberto Curti (basso) e Francesco Genduso (fonico). La prima parte del la serata vedrà protagonista il duo acustico Talamo. Ingresso libero ad offerta.

Moda e bellezza protagoniste sotto le stelle dalle ore 21.15 in via Genala, la strada pedonale che da piazza del Comune porta al mare. In cartellone Diano Fashion, evento presentato da Luca Valentini, con la partecipazione di Simone Alessio, India Giordano, Simone Molardi e Giorgia Alessi.