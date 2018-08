Diano Marina, turista svizzero punto da calabrone: muore in auto prima dei soccorsi

Diano Marina. E’ morto per uno shock anafilattico causato dalla puntura di un calabrone, il turista svizzero di 61 anni (ne avrebbe compiuto 62 a dicembre) trovato cadavere nella propria auto parcheggiata davanti alla Croce Rossa di Diano Marina. La moglie lo aveva lasciato in auto qualche istante, per chiedere aiuto ai militi della CRI, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

In vacanza con la moglie nell’entroterra di Diano, il 61enne è stato punto dall’insetto intorno alle 6 del mattino. La moglie è riuscita ad uccidere il calabrone, poi accortasi delle gravi condizioni in cui versava il consorte, lo ha portato in macchina per accompagnarlo all’ospedale. Una corsa contro il tempo, finita davanti alla sede della Croce Rossa di Diano Marina in corso XX Settembre. Vedendo il presidio della CRI la donna ha accostato l’auto per chiedere soccorso, quando è tornata dal marito, pochi istanti dopo, l’uomo era già morto.

Sul posto è sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri per le indagini di rito.