Diano Marina. Record di adesioni quest’anno per Miss Bowling DonnaOro, l’ormai tradizionale concorso estivo di bellezza, la cui ottava edizione è fissata per domenica 12 agosto, dalle 21.30, presso la terrazza del Bowling di Diano.

Sono quasi una ventina le ragazze in lizza per la corona che nel 2017 è stata di Ilaria Salerno, ma la gara non riguarderà solo loro. Alla luce delle richieste pervenute, l’organizzazione ha deciso di istituire una sezione “senior” e due fasce speciali: oltre alla vincitrice assoluta saranno elette altre due regine, insignite del premio di Lady e di Milady Bowling DonnaOro. A partecipare saranno infatti anche una decina di donne più mature, tra i 28 e i 55 anni.

Tre le uscite previste per tutte le partecipanti: in abito elegante, in tenuta casual in abbinamento a una personale performance e infine la classica passerella in costume.

La qualificata giuria, composta da vip e giornalisti, dovrà valutare, come sempre, non soltanto in funzione della bellezza, ma anche del portamento e delle capacità artistiche.

Art & photo director dell’iniziativa è Alessandro Torrini. A presentare la serata sarà, per la prima volta, Luca Valentini, affiancato dalla giovane Desirée Nossa, già impegnata in questo ruolo l’anno scorso e in passato vincitrice di fascia.

Ad aprire la serata e a condirla con alcune incursioni musicali sarà il Premiato Cotonificio.

L’albo d’oro di Miss Bowling DonnaOro comprende: Anna Maria Bianco (Albenga, 2011), Michela Macchion (Varese, 2012), Stefania Senatore (Torino, 2013), Giulia Reinhart (Germania, 2014), Milena Gallo (Fossano, 2015), Valentina Corrà (Imperia, 2016) e Ilaria Salerno (Arma di Taggia, 2017).

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Diano Castello e si avvale della collaborazione di Murabito 1960 Jewel Store, Alfa Cosmetics by Alfa Parf, Girasole Pizza & Griglia. Hair stylist ufficiale della serata sarà Jeanina del salone Tagli & Dettagli di Diano Marina.

Previsti premi per tutte le ragazze in gara. Maggiori informazioni sul sito e sulla pagina Facebook del Bowling di Diano.